Bedrijfsleven Sint Maarten: trek petitie VN in

De werkgeversorganisatie van Sint Maarten verzoekt het parlement dringend de petitie bij aan VN in te trekken. De klacht werd door het parlement ingediend omdat het COHO verband zou hebben racisme en poging tot koloniale overheersing. Het bedrijfsleven maakt zich ernstig zorgen nu Nederland de steun aan Sint Maarten heeft stopgezet. Dat schrijft The Daily Herald. De organisatie schrijft dit in een brief aan premier Silveria Jacobs. Ook het parlement is inmiddels verdeeld over de motie.