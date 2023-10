Bedrijven en luchthaven Sint Maarten dicht

Het vliegveld van Sint Maarten is gesloten in verband met het passeren van storm Philippe. Premier Silveria Jacobs heeft alle bedrijven opgeroepen tijdelijk te sluiten. Enkel essentiële diensten mogen open blijven. Dat besluit is vanmorgen genomen door de ministerraad in overleg met de meteo en het bureau rampenbestrijding. Bewoners worden aangeraden thuis te blijven vanwege de verwachte hevige regenval en mogelijke overstromingen. Hoewel de Princess Juliana International Airport een essentiële dienst is, heeft het management uit voorzorg besloten om de luchthaven te sluiten. Reizigers moeten contact opnemen met hun airline voor updates.