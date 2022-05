Ronald van Vuure is vandaag beëdigd als rechter. Hij moest vandaag de eed afleggen ten overstaan van waarnemend gouverneur Michelle Russel-Capriles. Hiervoor was hij senior rechter bij de Rechtbank van Overijssel. Van 1998 tot 2010 werkte hij als officier van justitie bij het parket in Zwolle. Daarna maakte hij carrière als rechter. Hij is gespecialiseerd in strafrecht.

Meer over rechter