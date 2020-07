Begin nu met adverteren en scoor hoge kortingen

We begrijpen dat je momenteel weinig ruimte hebt om te adverteren, maar je bedrijf/product toch graag bekendheid wil geven in deze tijd. Daarom komen we met een speciale actie voor álle ondernemers op Curacao. Boek tot eind juli je camapgne in en ontvang tijdelijk het dubbele aantal spots. Dat noemen we bij Paradise FM de Spotverdubbelaar! Uiteraard is deze aanbieding ook geldig voor HITradio 915. Zo pak je met één campagne twee totaal andere doelgroepen. En dat kan wel zo fijn zijn.

Meer informatie en een rekenvoorbeeld vind je hier. Samen komen we die crisis wel door!