“Begrotingsbehandeling uitstellen vanwege Tumbafestival?”

Hoe wordt het geld dit jaar verdeeld? Dat is de belangrijke hoofdvraag bij de begrotingsbehandelingen in de Staten die over twee weken plaats moeten vinden. Maar dat is ook de week van het Tumbafestival, dus stelt Statenlid Rennox Calmes voor om de begrotingsbehandeling een week later te doen. Carnaval en Tumba zijn de belangrijkste culturele feesten van het jaar, volgens Calmes. De Tumba-avonden duren tot in de kleine uurtjes en dan is het moeilijk om de begroting zorgvuldig te bestuderen. Hij krijgt bijval van Statenlid Gibi Doran van de MFK, die als bandleider jarenlang nauw betrokken was bij het Tumbafestival. De Statenvoorzitter moet nu beoordelen wat er met het verzoek gebeurt.