Behandeling moordzaak ‘Abandon’ begonnen

De rechtbank is gisteren begonnen met de behandeling van de moordzaak ‘Abandon’. Het gaat daarbij om de wrede moord die in de nacht van 31 mei op 1 juni plaatsvond achter het stadion Odulio Willems in Suffisant. Uit onderzoek is gebleken dat de vrouw die van de moord wordt verdacht een grote hoeveelheid drugs in het drankje van het slachtoffer heeft gedaan. Toen die buiten bewustzijn was geraakt heeft de vrouw meerdere keren met de auto over hem heen gereden. Het Openbaar Ministerie (OM) heeft voldoende bewijs, maar advocaat Marije Vaders wil eerst nog een uitgebreider verslag van een psycholoog.