Behoorlijke prijsstijging boodschappen op komst

Er komt een behoorlijke prijsstijging aan van de boodschappen. Daarvoor waarschuwt Achim Henriquez, woordvoerder van supermarktenvereniging Suvecu tegen Caribisch Netwerk. Al maandenlang hamert de belangenvereniging er naar eigen zeggen op dat de overheid de bevolking daarover moet informeren. De consument gaat de stijging onvermijdelijk voelen in de portemonnee. De prijsstijging die eraan zit te komen, geldt niet alleen voor Curaçao maar is een wereldwijde trend. In maart was al te merken dat de prijzen extreme vormen begonnen aan te nemen en inmiddels zijn de prijzen ronduit idioot, aldus Henriquez. Container- en transportbedrijven en schepen zouden door de verhoogde vraag naar goederen de prijzen verhogen om verliezen tijdens de piek van de coronapandemie te compenseren.

