Bekende gospelzanger aangehouden voor mensenhandel en valsheid in geschrifte

Gospelzanger en entrepreneur Shamiro Anita is gisteren aangehouden voor mensenhandel en valsheid in geschrifte. Ook zijn vader Edmiro is voor deze misdrijven opgepakt. Vader en zoon Anita runnen samen een aannemersbedrijf. Ze leverden onder andere personeel voor de bouw van The Rif at Mangrove Beach (Corendon) en Courtyard Marriott. Daar zaten ongedocumenteerden bij. In oktober trof de politie verschillende ongedocumenteerde arbeiders aan op de bouwplaatsen. Zij zouden slachtoffer zijn van mensenhandel en werden uitgebuit. Beide verdachten zitten vast in afwachting van verder onderzoek. Het is niet de eerste keer dat vader Edmiro in opspraak raakt. Hij werd eerder ontslagen als hoofd van de Brandweer vanwege schijn van belangenverstrengeling. Het technisch installatiebedrijf van zijn zoon Shamiro werd bevoordeeld bij opdrachten.