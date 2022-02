Belangenorganisatie Bándabou: Playa Hunku moet vrij toegankelijk worden

Playa Hunku moet vrij toegankelijk worden voor de lokale bevolking. Dat stelt ViBa de belangenorganisatie van Bándabou in een persbericht. Het afgelegen strandje is alleen via Playa Porto Marie bereikbaar terwijl het een openbaar strand is. De belangenorganisatie pleit daarom voor een openbare weg ernaartoe. Op het strand is er naast een strandhuisje en een palapa verder niets. Playa Hunku wordt regelmatig verhuurd voor bruiloften en andere besloten feesten. Volgens ViBa tegen astronomische prijzen.