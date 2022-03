Belangenorganisatie Chata lanceert nieuwe slogan voor 2022

Toeristenbelangenorganisatie Chata heeft vrijdag, tijdens de nieuwjaarsreceptie, haar nieuwe slogan bekendgemaakt. 2022 staat in het teken van het in contact brengen van de toeristische sector met de Curaçaose gemeenschap. Daarom heeft de campagne de slogan ‘Connecting Tourism with YOU” meegekregen. Locals kunnen prijzen winnen door video’s op sociale media te plaatsen. Hiervoor moeten ze het nummer ‘Island Away’ van de Curaçaose zanger Kevv gebruiken. Het nummer is de soundtrack van de campagne en verbindt de ervaring en het mooie gevoel dat ons eiland aan toeristen geeft.

