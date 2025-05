Belangenvereniging tevreden over gemaakte afspraken in de haven

De Belangenvereniging Curaçaose Agenturen is tevreden over de maatregelen die de overheid en het havenbedrijf Curaçao Port Services hebben getroffen om verlichting te brengen in de hoge kosten voor containeropslag en -levering. Dat schrijft het Antilliaans Dagblad vandaag. Zoals bekend ontstond vorige maand een discusie over de werkzaamheden van CPS in de haven met de afhandeling van containers. Daar zijn nu afspraken over gemaakt, maar de voorzitter van de belangenvereniging wil toch binnenkort weer om tafel gaan zitten voor verbeteringen op de lange termijn.

Dat zegt de voorzitter van BVCA, Robin Martina, vandaag in het Antilliaans Dagblad. Zo is er volgens hem meer ruimte nodig voor de opslag en verwerking van containers. Daarnaast hoopt hij dat er op korte termijn kan worden overgeschakeld naar een meer digitale werkwijze, omdat er nu nog heel veel sprake is van papierwerk.