Belangenvereniging voor online gamingindustrie opgericht

De online gaming industrie heeft zich verenigd in een belangenorganisatie. Onlangs is de Curaçao Online Gaming Association, afgekort Coga, opgericht. De associatie behartigt de belangen van de online gamingsector op Curaçao en is een officiële gesprekspartner van de overheid. Leden zijn legale aanbieders van kansspelen via het internet en betrokken bedrijven. Dienstverlenende bedrijven zoals trustkantoren kunnen zich aanmelden als geassocieerde leden. Voorzitter is George van Zinnicq Bergmann.

