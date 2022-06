Belasting treedt hard op tegen illegaal nummerverkoop

Dit jaar moet de belastingopbrengsten uit de loterij omhoog. Dit is een van de doelen van het ministerie van Financiën en de Belastingdienst. Om dit te bereiken zal er streng worden opgetreden tegen illegaal nummerverkoop. Hieronder wordt verstaan de verkoop van loten die niet door Fundashon Wega di Number Kòrsou zijn uitgegeven. Ook loterijverkopers die geen belasting afdragen worden als illegaal bestempeld. De Belastingdienst is in afwachting van betere regelgeving om de handhaving te versterken. Op dit moment heeft de loterijstichting geen eigen inspectieafdeling.

