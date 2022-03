Belastingdienst int recordopbrengst in februari

De Belastingdienst heeft vorige maand weer een record verbroken. De belastingopbrengsten zijn nog nooit zo hoog geweest als afgelopen februari. Dit jaar werd een opbrengst van 104,1 miljoen gulden gerealiseerd. Het vorige record dateert uit 2019. Toen kwam er 100,4 miljoen gulden aan belasting binnen. Tijdens de coronacrisis lagen de opbrengsten in de maand februari aanzienlijk lager. Volgens het ministerie van Financiën werkt de belastingdienst hard om de belastingopbrengsten te verhogen. Deze aanpak is succesvol gebleken.

De stijging van de opbrengsten ten opzichte van vorig jaar van 22,3 miljoen gulden wordt met name gedreven door de omzetbelasting (+10,3 miljoen) en de winstbelasting (+ 7 miljoen). Volgens het ministerie helpt de herstellende economie zeker bij het verhogen van de belastingopbrengsten. “Het is echter zeker niet zo dat economische groei automatisch tot hogere belastingopbrengsten leidt. Curaçao heeft in 2021 een stijging van 7,6 procent gerealiseerd van de belastingopbrengsten ten opzichte van 2020 terwijl de economische groei volgens de Centrale Bank van Curaçao en Sint-Maarten (CBCS) in 2021 slechts 1,7 procent bedroeg”, aldus het persbericht.