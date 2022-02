Belastingdienst realiseert de hoogste OB-opbrengst ooit

2022 is positief gestart voor de Belastingdienst. De ob-inkomsten bereikten een nieuw record in januari. De Belastingdienst inde 49 miljoen gulden om exact te zijn. De ob-opbrengsten zijn altijd hoger in januari. Consumenten geven namelijk meer uit in december. Aan de andere kant daalde de geïnde loonbelasting en premies. Sinds de pandemie krijgen werknemers minder eindejaarsbonussen uitgekeerd. De loonbelastingopbrengst in januari is structureel gedaald met bijna zes miljoen gulden.

Desondanks verwacht de minister van Financiën dat de belastinginkomsten dit jaar nog verder zullen stijgen.