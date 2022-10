Belastingdienst start met invordering achterstallige afvalstoffenbelasting

De Belastingdienst begint binnenkort met de invordering van achterstallige afvalstoffenbelasting. Aqualectra draagt het dossier over aan de Belastingdienst. Het gaat momenteel alleen om de ‘inactieve accounts’. Dit zijn de Aqualectra contracten die inmiddels zijn beëindigd, zoals bij verhuizing. De ministerraad heeft besloten dat alleen de bedragen over 2018 tot en met 2021 worden geïnd. De achterstanden over 2017 en eerder komen te vervallen. Overigens kunnen de huidige Aqualectra cliënten met een openstaande schuld binnenkort een aanmaning in de brievenbus verwachten. Daarna wordt ook hun dossier aan de Belastingdienst overgedragen.

Meer over afvalstoffenbelasting aqualectra belasting