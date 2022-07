‘Belastingdruk Curaçao heel hoog’

De gemiddelde belasting- en premiedruk op Curaçao is de afgelopen jaren sterk toegenomen. Als gevolg daarvan heeft Curaçao de hoogste belasting- en premiedruk in het Caribisch gebied. De druk is 47.3 procent en dat is hoger dan landen als Nederland, Canada, Frankrijk en Amerika. Dat schrijft het Antilliaans Dagblad vandaag op basis van een rapport van de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten. In het rapport staat dat iemand op Curaçao voor elke verdiende gulden 47.3 cent aan belasting en sociale premies betaald per jaar, op Sint Maarten is dat maar 23.3 cent. De Bank stelt dat het rapport een voorlopige analyse is.

Ter vergelijking: de gemiddelde druk in de OESO-landen (organisatie voor economische samenwerking) ligt op 34.6%. Nederland is goed voor 35.3% en de VS voor 28.4%.