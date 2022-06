Belastingrestitutie voor ruim 23.000 personen

Ruim 23.000 personen kregen deze week geld terug van de belastingdienst. Het gaat om de teruggave van de inkomstenbelasting over 2020. De cash-uitkering van de restitutie bedraagt ruim 11,9 miljoen gulden. Verder heeft de belastingdienst 12,3 miljoen gulden verrekend met openstaande schulden. Er zijn ook bijna 2000 belastingbetalers die geld moeten krijgen van de belastingdienst. Hun bankrekening is echter niet bij de overheidsdienst bekend. Zij krijgen binnenkort een brief met de mededeling dat ze een tegoed hebben bij de belastingdienst.

Meer over belastingdienst restitutie