Beloning gouden tip cocaïneroof verhoogd naar 30.000 gulden

Het Openbaar Ministerie verhoogt de beloning voor de gouden tip in de zaak van de drugsroof van honderden kilo’s cocaïne uit het politiebureau Rio Canario in 2018. Eerder deze maand maakte het OM bekend een beloning van 20.000,- gulden uit te loven, maar de mensen die zich tot nu toe hebben gemeld hebben nog niet geleid tot de gouden tip. Daarom is het bedrag nu verhoogd naar 30.000 gulden. Volgens het onderzoeksteam is er veel informatie, maar weinig mensen zouden voldoende vertrouwen hebben om deze informatie ook te delen met het team.