Beloning van 10.000 NAf voor gouden tip “Coconut Man”

De politie van Sint Maarten en het OM hebben een beloning van 10.000 gulden uitgeloofd voor de gouden tip in de dood van de ‘Coconut Man’. Randolf Williams, beter bekend als “Coco” of “Coconut Man” werd op 20 april vorig jaar ernstig toegetakeld door onbekenden. Het incident vond plaats tijdens een inbraak in het restaurant Topper’s. Williams betrapte hen op heterdaad. Vier maanden later overleed hij in het ziekenhuis aan zijn verwondingen. Tot nu toe heeft de politie slechts een verdachte geïdentificeerd. Andere verdachten worden gezocht door de politie. Iedereen met informatie die kan leiden tot de aanhouding en veroordeling van de verdachten in deze zaak, kan contact opnemen met de Sint Maartense politie op +1 721 542 2222 ext. 208, 211 of 214 of het anonieme nummer 9300.