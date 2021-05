Benzine, diesel en gas stijgen in prijs

Vanaf volgende week dinsdag stijgt het gereguleerde tarief van benzine, diesel en kookgas op Curaçao. Het tarief van elektriciteit daalt en het tarief van water stijgt licht. Dit meldt het Bureau Telecommunicatie en Post in haar maandelijkse persbericht hierover. Benzine wordt met 1,5 cent per liter duurder en kost vanaf komende maand 2.25 Naf per liter. Diesel wordt bijna een dubbeltje duurder per liter en wordt 1.78. De tarieven voor zowel bezine en diesel stijgen voornamelijk als gevolg van een stijging van de aankoopprijzen. Grote gasflessen stijgen ook in prijs en worden 80 gulden in plaats van 70. Kleine gasflessen worden twee gulden duurder en kosten volgende maand 16 gulden.

