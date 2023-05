Benzine en diesel iets goedkoper

De brandstoftarieven gaan omlaag. Vanaf dinsdag betalen benzinegebruikers 2,38 per liter aan de pomp. Dat is een daling van 3 cent. Het tarief van diesel zakt iets meer. Een liter low sulfur diesel kost 1,78 gulden, 7 cent minder dan de huidige prijs. Dat meldt Bureau Telecommunicatie en Post. Ook het tarief van water daalt met 31 cent per kuub, maar dan per 1 juni. Het tarief van elektriciteit daarentegen stijgt licht. De daling van de brandstofprijzen is het resultaat van de aanzienlijk lagere olieprijzen op de wereldmarkt.

