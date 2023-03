Benzine en water 12 cent duurder

Vanaf 1 april komen de tijdelijke belastingmaatregelen voor brandstof te vervallen. Een liter benzine stijgt daardoor met 12 cent aan de pomp naar 2,29 gulden. Dat meldt toezichthouder BT&P. De prijs van diesel gaat daarentegen wel omlaag met bijna 5 cent per liter. Dat komt door de lagere prijs van diesel op de wereldmarkt. Ook de tarieven van stroom en water veranderen zaterdag. Elektriciteit daalt met 4 cent per kWh en water gaat met bijna 12 cent omhoog per kuub.