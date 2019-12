Vanaf dinsdag 31 december 2019 stijgt op Curaçao het tarief van benzine heel erg licht. De stijging is minder dan een cent per liter. Het tarief van diesel daalt met bijna drie cent per liter. Vanaf woensdag 1 januari 2020 stijgt het tarief van water. Het tarief van elektriciteit blijft nagenoeg hetzelfde. Dit heeft het Bureau Telecommunicatie en Post gisteren bekend gemaakt.