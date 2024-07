Benzine gaat dinsdag iets meer dan een cent omlaag. Voor een liter aan de pomp betalen benzinegebruikers dan 2 gulden 16. Dat meldt toezichthouder RAC. Diesel gaat juist in prijs omhoog, iets meer dan een dubbeltje per liter. Nu betaal je nog bijna 1 gulden 69 gulden. Dat wordt afgerond 1 gulden 79 per liter aan de pomp.

