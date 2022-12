De prijs voor benzine is onder de grens van 2 gulden gedaald. Dat meldt de minister van Economische Ontwikkeling. Het nieuwe litertarief wordt 1 gulden 98 en gaat dinsdag in. Dat is een verschil van 37 cent vergeleken met de huidige prijs aan de pomp. De prijs voor diesel wordt 1 gulden 79 per liter. Dat is zelfs 43 cent minder dan nu.