‘Berichten over black-out zijn speculaties’

De onderhandelingen met vakbonden van Aqualectra zijn gestart. Dat laat directeur van het nutsbedrijf Darick Jonis weten. Hij ontkent geruchten over een black-out als de onderhandelingen stuklopen. Volgens Jonis willen de vakbonden nu duidelijkheid over het korten op de arbeidsvoorwaarden en is de sfeer goed. “Berichten hierover zijn echt speculaties nu. Er valt nog niks over te zeggen, want we zijn nog aan het praten.” Ook benadrukt hij dat het strafbaar is om moedwillig een black-out te veroorzaken.

Jonis in gesprek met Elisa Koek