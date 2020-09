Beruchte overvaller neergeschoten bij overval

De beruchte overvaller-met-camouflagepet is dinsdagavond bij een overval neergeschoten. Hij is gewond geraakt aan zijn voet. De man had net een gewapende overval gepleegd op pompstation Vanddis Gasora aan de Caracasbaaiweg toen een agent hem neerschoot. Bij de overval is een andere man gewond geraakt. Met ambulances zijn beide personen naar het ziekenhuis gebracht.

De overvaller-met-camouflagepet heeft de afgelopen maanden verschillende atrako’s gepleegd. Daarbij reed hij steeds in een grijze Toyota Vitz. Hij wist ook steeds uit handen van de politie te blijven. Dit keer kon hij echter niet wegkomen. Een dame die achter het stuur van de Vitz op hem zat te wachten, is weggereden nadat de man werd neergeschoten. Volgens de politie is de vrouw bekend bij de politie.

Foto: still uit Direct Media