Orkaan Beryl onderweg naar Jamaica

Met enorm geweld giert orkaan Beryl over de Caribische Zee. De eilanden Grenada en Saint Vincent en de Grenadines zijn verwoest en meerdere mensen overleefden de orkaan niet. De hulpverleners van het Rode Kruis zijn in de getroffen gebieden aanwezig en geven noodhulp. Helaas is Beryl nog niet uitgeraasd, maar op volle kracht onderweg naar Jamaica. Daar is de noodtoestand uitgeroepen. Tropische stormwinden arriveerden vanmorgen in het oosten van Jamaica. Bij een orkaan van de vijfde categorie gaat een hoog percentage van de huizen tegen de grond. In Saint Vincent en de Grenadines raakte maar liefst 90 procent van de infrastructuur beschadigd, waaronder huizen en scholen. Volgens de Meteo is Beryl een voorbode voor een extreem orkaanseizoen. Inmiddels is de orkaan afgezwakt naar categorie 4.