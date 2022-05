BES-eilanden krijgen verhoging onderstand en kinderbijslag

De kinderbijslag op de BES-eilanden wordt per 1 juli verhoogd met 10 dollar per kind per maand. Vanaf januari 2023 komt daar nog eens 10 dollar per maand bovenop. Ook de uitkering gaat omhoog. Dit heeft minister Carola Schouten tijdens haar kennismakingsbezoek aan Caribisch Nederland bekendgemaakt. De aanpak van armoede en de toegang tot de arbeidsmarkt waren onderwerp van gesprek. Alleenstaanden die zelfstandig wonen ontvangen per 1 juli dit jaar een verhoging van 78 dollar per maand op Bonaire, 95 dollar per maand op Sint Eustatius en 93 dollar per maand op Saba. Daarnaast kijkt minister Schouten naar modernisering van het sociale zekerheidsstelsel. Het aantal mensen dat in armoede leeft is volgens Schouten schrikbarend hoog. Met deze maatregelen wil de minister de bewoners van de drie eilanden wat meer verlichting geven in hun portemonnee.