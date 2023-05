BES niet genoeg voorbereid op vernietigende orkaan

De BES-eilanden zijn nog steeds onvoldoende voorbereid op rampen. Dat is zorgelijk, omdat de kans op een noodsituatie zoals een vernietigende orkaan groot is. Dat concludeert de Inspectie Justitie en Veiligheid. In 2017 trokken de orkanen Irma, José en Maria over het Caribisch gebied. Naar aanleiding daarvan onderzocht de Inspectie hoe het rampenbestrijdingssysteem voor, tijdens en na de orkanen functioneerde. De conclusie: het systeem hield stand, maar het kon veel beter. Daarom kwam de inspectie met verbeterpunten. Die aanbevelingen zijn lang niet allemaal overgenomen, concludeert het overheidsorgaan.

Bonaire, Sint Eustatius en Saba hebben wel crisisplannen gemaakt en doen individueel oefeningen, maar niet met omringende eilanden. Terwijl de inspectie juist aanraadde om informatie uit te wisselen.

De eilanden hebben ook niet genoeg middelen om zich op een noodsituatie voor te bereiden. Deze (financiële) middelen zijn onder andere nodig om opvanglocaties in te richten en te onderhouden. Ook kunnen extra functionarissen worden aangenomen die zich het hele jaar door alleen met crisisbeheersing bezighouden. Daarnaast moeten er nog steeds mensen geregeld worden die in geval van nood kunnen bijspringen.

Aanvoerlijnen beter geregeld