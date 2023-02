Gisteren is de beschermingscode gelanceerd. Dat is een stappenplan voor professionals tegen kindermishandeling. Personen die met kinderen werken kunnen zo sneller en beter in actie komen. Door de stappen te volgen kan kindermishandeling gestopt worden, zodat het thuis veilig wordt. De beschermingscode is met steun van Unicef Nederland tot stand gekomen. Verschillende ministeries zijn bij dit project betrokken, waaronder het ministerie van Justitie.