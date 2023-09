Beslag olie Bullenbaai opgeheven

Het beslag op de fuel oil bij opslagplaats Bullenbaai is opgeheven. Dat heeft de rechter vorige week besloten. Sinds eind september vorig jaar heeft CPR zo’n 600 duizend vaten daar opgeslagen. Uit onderzoek blijkt dat de olie eigendom is van het Panamese bedrijf United Petroleo Corporation. Deze onderneming is failliet gegaan. Het eigendomsrecht is daarna overgegaan op World Lead Group en niet op Knob Trading. Daar ging CPR onterecht van uit, waarna het beslag is opgeheven. De opgeslagen olie heeft een waarde tussen 22 en 40 miljoen gulden.