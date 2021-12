Beslag op Mangrovepark

Het nieuwe Mangrovepark bij Rif kan nog niet open omdat er beslag op is gelegd. Een aannemer die er heeft gewerkt, wacht nog steeds op zijn geld en heeft de boel op slot gegooid, schrijft de Extra. De opdrachtgever is de overheid, en die kampen mede door de covid-crisis met structurele geldproblemen. De afgelopen weken waren er al een paar rondleidingen door het Mangrovepark in Otrobanda, voor politici en ook vorige week nog voor prinses Beatrix, maar het grote publiek kan er dus nog niet naar binnen.