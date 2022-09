De zaak tegen bendeleden van de criminele organisatie No Limit Soldiers loopt nog. Deze week heeft het OM beslag gelegd op vijf panden van NLS-leider Tyson Quant. Hij wordt verdacht van het witwassen van geld, het leiden van een criminele organisatie en het geven van moordopdrachten. De vijf panden zou hij volgens het OM met misdaadgeld hebben gekocht. Quant zit momenteel vast in Dubai. Het OM is in afwachting van zijn uitlevering.