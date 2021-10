Beslag op zorgbudget GGZ opgeheven

Het beslag van de belastingdienst op de belastingschuld van de Stichting GGZ is opgeheven. Zo meldt minister van Financiën Javier Silvania op Facebook. Daardoor wordt het salaris van de medewerkers van de zorgstichting waarschijnlijk vandaag uitbetaald bevestigt GGZ-directeur Henk Kamsteeg in het Antilliaans Dagblad. De belastingdienst had beslag gelegd op het zorgbudget dat de SVB normaal gesproken aan GGZ uitbetaalt. Daardoor leek de uitbetaling van salarissen voor de maand oktober in gevaar te komen. Volgens Kamsteeg is de opheffing een verademing, maar nog geen structurele oplossing voor de stichting. GGZ heeft zelf nog 2,1 miljoen tegoed van het ministerie van Justitie.

