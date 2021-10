Op Bonaire zijn afgelopen week relatief gezien de meeste corona-besmettingen gemeld van de ABC-eilanden. Daar zijn 181 mensen per 100.000 inwoners besmet met het virus. In het ziekenhuis van Bonaire liggen op dit moment vier corona patiënten, waarvan één op de intensive care. Op ons eiland zijn er per 100.000 inwoners 46 actieve gevallen bekend over de afgelopen week.

