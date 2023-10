Bestuurscollege Bonaire gevallen

Het bestuurscollege van Bonaire is dinsdagavond laat gevallen. De eilandsraad heeft met vijf tegen vier stemmen het vertrouwen in het bestuurscollege opgezegd. De gedeputeerden zijn iets langer dan een half jaar in functie geweest. De oppositiepartijen Movementu 21 en Partido Demokrátiko Boneriano dienden een motie van wantrouwen in die ook gesteund werd door coalitieraadslid Cyril Vrolijk. Hij stapt op bij Movementu di Pueblo Boneriano en gaat als eenmansfractie verder. Zijn vertrek heeft naar verluidt te maken met een ruzie tussen hem en voormalig partijleider Elvis Tjin Asjoe.