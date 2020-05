Naar verwachting kunnen begin volgende week de eerste betalingen van de loonsubsidies voor de maand mei worden overgemaakt. Dat zei Justus Martens van de Commissie Noodfonds gisteren in een webinar over de NOW-regeling. Dit is later dan gepland, vanwege het trage traject met Nederland. Curaçao is uiteindelijk akkoord gegaan met de strenge maatregelen in ruil voor een nieuwe lening van 204 miljoen gulden.