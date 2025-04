Betalingsverkeer succesvol overgegaan op Caribische gulden

Het girale betalingsverkeer in de landen Curaçao en Sint Maarten is in de nacht van 31 maart op 1 april 2025 succesvol overgegaan op de Caribische gulden. Dat meldt de Centrale Bank voor beide landen vanmiddag. Nadat de nieuwe munteenheid gisteren officieel in omloop is gebracht in beide landen, is de Caribische gulden nu ook ingevoerd voor het digitale betalingsverkeer. Ook de commerciële banken zijn inmiddels weer aangesloten op de

betalingssystemen.

Met ingang van vandaag geldt voor de nieuwe munteenheid de valutacode XCG. De Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten: “Een woord van dank gaat uit naar de commerciële banken voor hun inzet en toewijding die in

grote mate hebben bijgedragen aan een naadloze transitie.”