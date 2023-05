Betere kwaliteit brandstof mogelijk

Het aanpassen van de brandstofrichtlijnen hoeft niet lang te duren. Op relatief korte termijn kan betere kwaliteit benzine en diesel ingevoerd worden. Dat werd gisteren uitgelegd in een persconferentie. Uit onderzoek blijkt dat de brandstof die op het eiland beschikbaar is, ongeschikt is voor nieuwere voertuigen. Wat mogelijk wel langer duurt is het aanpassen van de distributie en de controlemechanismen. Het rapport van het Duitse bureau SGS Inspire gaat uit van een overgangsperiode van 2 jaar.