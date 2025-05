Beton komt los van muren schoolgebouw

Het schoolgebouw van Kolegio Bellefaas Martis in de wijk Santa Rosa bevindt zich in slechte staat en levert mogelijk gevaar op voor leerlingen en leraren. Dat zegt politiek leider van MAN-PIN, Giselle Mc William. Op videobeelden is te zien dat delen van het beton zijn losgeraakt en naar beneden zijn gevallen. Waar het beton loskomt, zijn de metalen staven zichtbaar waarmee het is gewapend. Het getroffen gedeelte is afgezet met plastic lint, maar desondanks blijft het een zorgelijke situatie voor ouders en leerkrachten, zo schrijft de Extra vandaag.

De leider van MAN-PIN vindt dat de overheid een onderzoek moet instellen naar de staat van het gebouw van Kolegio Bellefaas Martis. Mc William vindt bovendien dat de overheid spoedig ook een breder onderzoek moet uitvoeren naar de staat van alle schoolgebouwen en andere publieke gebouwen die door de overheid worden gebruikt, om zo een duidelijk beeld te krijgen van hun staat van onderhoud. Op basis van eerdere toezeggingen van de vorige regering heeft Nederland 30 miljoen euro beschikbaar gesteld voor het opknappen van scholen op Curaçao. Deze werkzaamheden zijn begonnen in 2022. Bellefaas Martis staat (nog) niet op de opknaplijst.