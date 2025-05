Bevolking Caribisch Nederland in 2024 met bijna 1,6 duizend toegenomen

Op 1 januari 2025 telde Caribisch Nederland bijna 32 duizend inwoners. Dat zijn er ruim vijftienhonderd meer dan een jaar eerder. Dat is een groei van ongeveer vijf procent. De toename komt voor een groot deel doordat de bevolking op Bonaire groeide, voornamelijk door migratie. Ook op Sint Eustatius en Saba nam het aantal inwoners toe door migratie. Op alle eilanden zijn in het afgelopen jaar meer mensen komen wonen die elders zijn geboren, zoals in Europees Nederland, Colombia, Curaçao, Sint Maarten en de Dominicaanse Republiek. Dat meldt het CBS vandaag op basis van nieuwe cijfers.

Bonaire had 26 552 inwoners op 1 januari 2025, 1 419 meer (6 procent) dan een jaar eerder. Deze groei kwam met name doordat veel meer mensen op Bonaire gingen wonen dan dat er vertrokken. Het aantal mensen op Bonaire dat geboren is buiten Caribisch Nederland nam toe met 1 345 personen, er woonden meer mensen die zijn geboren in Europees Nederland, Colombia, Curaçao en de Dominicaanse Republiek. Op 1 januari 2025 had Sint Eustatius 3 270 inwoners, 66 meer dan begin 2024. De groei kwam vooral doordat meer mensen op het eiland gingen wonen dan er vertrokken. De natuurlijke aanwas was beperkt. Het aantal mensen op Sint Eustatius dat buiten Caribisch Nederland is geboren, nam toe met 64. Vooral het aantal inwoners dat geboren is op Sint Maarten is gegroeid. Het aantal inwoners dat geboren is op Curaçao en in de Verenigde Staten nam juist af. Op 1 januari 2025 had Saba 2 158 inwoners, 98 meer (5 procent) dan een jaar eerder. Er kwamen ook hier meer mensen wonen dan dat er vertrokken (108) en de natuurlijke aanwas was beperkt. Het aantal mensen op Saba dat buiten Caribisch Nederland is geboren, nam toe met 94. Met name het aantal mensen dat is geboren in Europees Nederland, op Sint Maarten en Suriname nam toe. Het aantal mensen dat is geboren op Curaçao nam wat af.