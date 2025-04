Bevolkingsonderzoek Caribisch Nederland start deze maand darmkankerscreening

In april 2025 start het derde bevolkingsonderzoek naar kanker op Bonaire. Dit is de eerste screening waar ook mannen aan mee kunnen doen. De darmkankerscreening wordt aangeboden aan zowel mannen als vrouwen tussen de 55 en 75 jaar. Iedereen binnen de doelgroep ontvangt binnen twee jaar een uitnodigingsbrief, waarna zij zich kunnen aanmelden om mee te doen. Wie geen uitnodiging heeft ontvangen, maar toch mee wil doen kan contact opnemen met de screeningsorganisatie. Deelnemen is gratis. Op Curaçao wordt onderzoek naar dikke darmkanker uitgevoerd door Fundashon Prevenshon.

Voor meer informatie over darmkanker en het belang van vroegtijdige screening, kunnen mensen terecht bij de screeningsorganisatie of bij de huisarts. Telefoon van de screeningsorganisatie is (+599) 715 9200, WhatsApp (+599) 781 0476, of per e-mail [email protected] en via de website wwww.screening-cn.com.