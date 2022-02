Bewaker Porto Marie handelde uit noodweer

De bewaker van Porto Marie die op twee inbrekers schoot handelde uit zelfverdediging. Dat oordeelde de rechter in hoger beroep. De man schoot in 2018 bij de duikshop van Playa Porto Marie. Beide inbrekers raakten zwaargewond. In eerste aanleg kreeg de man 36 maanden gevangenisstraf voor het schieten en illegaal vuurwapenbezit. Voor dat laatste heeft hij alsnog 6 maanden voorwaardelijke straf gekregen.