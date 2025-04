Bewoners stellen ultimatum aan regering in verband stankoverlast

Vereniging van bewoners ‘Unidat di Habitantenan di Pariba’ heeft gisteren een ultimatum aan de regering gesteld over afvaldumping bij Dam Pretu. De bewoners geven de overheid tot 15 april de tijd om met een oplossing te komen voor de ‘problematische afvaldumping’. Als er geen oplossing wordt gepresenteerd, overweegt de organisatie juridische stappen tegen de overheid. Ze vragen om het stoppen van het dumpen van afval in het gebied, of anders wil de organisatie dat er maatregelen worden genomen om de stank en de muggenplaag te elimineren.

Dit staat in een brief van de ‘Unidat di Habitantenan di Pariba’, gedateerd begin april 2025, gericht aan de regering van Curaçao en het Ministerie van GMN. In de brief wordt uitgelegd dat na een langdurige strijd tussen april en september 2024 uiteindelijk een structurele oplossing werd bereikt met betrekking tot de situatie in de buurten rondom Dam Pretu. Het uitgangspunt van de regering was destijds dat de gezondheid en het welzijn van de bewoners voorop moesten staan. “Tot onze grote verrassing werden wij, de bewoners, vanaf december 2024 plotseling geconfronteerd met een sterke chemische stank en een extreme muggenplaag,” staat in de brief. De situatie heeft een grote impact op het dagelijks leven, waardoor veel bewoners gedwongen worden om de hele dag binnen te blijven. Dit schendt volgens hen hun fundamentele recht op een gezonde en veilige leefomgeving.