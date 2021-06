Bewoners wijk Mahaai wanhopig over wateroverlast

De wateroverlast in de wijk Mahaai moet nu echt opgelost worden. Dat zeiden vertegenwoordigers van de wijkvereniging in een gesprek met televisiezender TeleCuraçao. De wijk heeft al vier jaar last van het water dat dagelijks uit een kelder in een woning in de Angloweg de straat op wordt gepompt. Door de grote hoeveelheden blijft het water lang liggen waardoor er algen ontstaan. Dat zorgt volgens de wijkvereniging voor gevaarlijke situaties omdat het wegdek op verschillende plekken in de buurt erg glad wordt.

Bestuurders die regelmatig door de buurt Mahaai moeten rijden doen er goed aan rustiger te rijden bij de kruising Mahaaiweg en Angloweg en bij de kruising Rozenweg en Lelieweg. Op die plekken is vastgesteld dat er regelmatig alg op het wegdek groeit.