Bezettingscijfers Casha dalen licht

De kleine resorts en accommodaties ontvingen in juli iets minder toeristen dan vorig jaar. Het totale bezettingscijfer voor de Casha-leden bedroeg 63 procent. Dat is 1 procent minder dan in juli 2022. Casha baseert zich op de cijfers van elf leden. Zij verwelkomden in totaal 301 gasten. Volgens de belangenorganisatie bevestigt deze daling het gevoel dat bij veel mensen leeft. De stranden zijn rustig en ook de restaurants hebben altijd plaats. Desondanks meldt het toerismebureau dat het toerisme in juli met 5,6 procent is gestegen. Dat deze stijging niet terug te zien is bij de Casha-leden komt volgens de brancheorganisatie door de komst van all-inclusive resorts. De toeristen die daar overnachten, blijven meestal binnen de resortmuren en geven nauwelijks wat uit.