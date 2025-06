Bezoekersaantal Bonaire blijft stijgen

Bonaire ontving in mei 2025 in totaal bijna 15.000 verblijfsbezoekers. Dat is een stijging van bijna veertien procent ten opzichte van dezelfde maand in 2024. Dat blijkt uit voorlopige cijfers van Tourism Corporation Bonaire, waar de website bonaire.nu vandaag over schrijft. De meeste bezoekers kwamen met veertig procent uit Nederland en de Verenigde Staten, met ruim dertig procent. Curaçao leverde met ruim 2.100 bezoekers de derde grootste groep.

Vakantie en duiken bleven de belangrijkste reismotieven. Hotels waren de populairste verblijfsaccommodatie onder zowel Nederlandse als Amerikaanse bezoekers.