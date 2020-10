Bezoekerslimiet verhoogd naar 20.000

Vanaf 1 oktober mogen er maandelijks maximaal 20.000 bezoekers naar Curacao. Dat maakte hoofd crisisteam Lesley Fer vanmorgen bekend tijdens de persconferentie van de overheid. Dat aantal was 10.000.

Voor bezoekers vanuit Nederland worden voorlopig geen extra reisbeperkingen opgelegd. Hoewel het aantal besmettingen daar de afgelopen weken toeneemt, noemt de Curacaose overheid de verbinding met Nederland een ‘lifeline’.

Voor de VS en Canada geldt een speciale limiet, een aantal dat tijdens de persconferentie niet gespecificeerd wis. Curacao heeft voor Canada, en de Amerikaanse staten New York, New Jersey en Connecticut de classificatie verlaagd naar medium-risk, wat betekent dat er meer vliegverkeer vanuit die locaties mogelijk is. Het aantal besmettingen is op die locaties de afgelopen tijd aanzienlijk gedaald, daarnaast zijn de locaties economisch belangrijk voor Curacao.

Vanuit hoge risicolanden blijft twee weken quarantaine verplicht. Dat hoeft niet meer in een toegewezen hotel, maar mag ook thuis.